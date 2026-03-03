В Госдуме заявили, что перекрытие Ормузского пролива не выгодно экономике России

Артем Кирьянов, замглавы комитета Госдумы по экономической политике, прокомментировал влияние международных конфликтов на глобальную экономику. Депутат подчеркнул: в условиях открытых вооружённых столкновений не бывает однозначных победителей.

Парламентарий пояснил, что рост цен на энергоносители из-за возможных ограничений судоходства в Ормузском проливе не принесёт долгосрочных преимуществ российской экономике. Такая конъюнктура носит временный характер.

«Поэтому Россия последовательно выступает за политико-дипломатический путь урегулирования любых конфликтов, за прекращение вооружённой конфронтации, за соблюдение международного права во всех ситуациях, в том числе касающихся морских перевозок», — заявил Кирьянов в беседе с «Лентой.ру».

Эскалация напряжённости, отсутствие прозрачных правил и стагнация мировой экономики ведут к падению спроса на углеводороды и кризису целого ряда государств, дополнил парламентарий. Депутат выразил обеспокоенность тем, что ключевые решения часто принимаются узким кругом стран исходя из сиюминутных политических задач. Такие шаги, по его мнению, редко просчитываются в среднесрочной и долгосрочной экономической перспективе.

Напомним, ранее советник командующего КСИР Ибрахим Джабари пригрозил сжигать любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив. Слова советника прозвучали на фоне резкого сокращения судоходства в проливе после ударов США и Израиля по Ирану. Тем не менее, по данным зарубежных СМИ, формальной блокады пролива нет.