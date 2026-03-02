Иран пригрозил сжигать любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Его слова приводит иранское агентство ISNA.

«Мы сожжём любое судно. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — заявил Джабари.

Заявление прозвучало на фоне резкого сокращения судоходства в проливе после ударов США и Израиля по Ирану. Как сообщает Maritime News, формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из‑за угроз безопасности.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика начала бить по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ отчитался о ликвидации высшего руководства Ирана. Дональд Трамп заявил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Израиль начал новую волну ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.