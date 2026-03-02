Ещё одно судно подбито и идёт ко дну после попытки пройти через Ормузский пролив

В Ормузском проливе атаке подверглось ещё одно судно. Об этом пишет иранское агентство Tasnim, которое утверждает, что корабль пытался «незаконно пройти» через акваторию после агрессии США и Израиля.

По данным журналистов, танкер загорелся после попадания снаряда и идёт ко дну. Очевидцы рассказали о клубах дыма над местом ЧП. О судьбе экипажа и принадлежности судна информации нет.

Напомним, ряд нефтяных танкеров сейчас избегает прохождения через Ормузский пролив. Иран уже обещал, что перекроет проход судов в ответ на агрессию США и Израиля. В проливе уже был подбит грузовой корабль Skylight. А также удар пришёлся по судну MKD Fium.