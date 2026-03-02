Владимир Путин
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана, есть погибший

Вблизи побережья атаке подвергся нефтяной танкер, в результате трагедии один из членов экипажа погиб. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Оманский центр морской безопасности.

Танкер подбит вблизи Омана. Видео © Х / ZubairAlikhanUN

Предварительно, удар был нанесён иранским беспилотником по танкеру MKD Fium. В Сети расходится видео пожара на судне. Клубы чёрного дыма поднимаются над палубой. Число пострадавших уточняется.

Нефть по $200 и толпы беженцев: Всплыло ещё одно жуткое пророчество Жириновского об Иране
Нефть по $200 и толпы беженцев: Всплыло ещё одно жуткое пророчество Жириновского об Иране

Напомним, военная операция против Ирана началась 28 февраля. Израиль при поддержке США атаковал страну. Целями назывались объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Однако снаряды также прилетели по школе и больнице. Хаменени погиб вместе со своей семьёй во время прилёта ракеты по его резиденции, сообщила иранская сторона. Иран приступил к ответным ударам. Ряд нефтяных танкеров сейчас избегает прохождения через Ормузский пролив. Иран уже обещал, что перекроет проход судов в ответ на агрессию США и Израиля. В проливе уже был подбит нефтяной танкер Skylight.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

