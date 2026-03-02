Нефтяной танкер атакован у берегов Омана, есть погибший
Вблизи побережья атаке подвергся нефтяной танкер, в результате трагедии один из членов экипажа погиб. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Оманский центр морской безопасности.
Танкер подбит вблизи Омана. Видео © Х / ZubairAlikhanUN
Предварительно, удар был нанесён иранским беспилотником по танкеру MKD Fium. В Сети расходится видео пожара на судне. Клубы чёрного дыма поднимаются над палубой. Число пострадавших уточняется.
Напомним, военная операция против Ирана началась 28 февраля. Израиль при поддержке США атаковал страну. Целями назывались объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Однако снаряды также прилетели по школе и больнице. Хаменени погиб вместе со своей семьёй во время прилёта ракеты по его резиденции, сообщила иранская сторона. Иран приступил к ответным ударам. Ряд нефтяных танкеров сейчас избегает прохождения через Ормузский пролив. Иран уже обещал, что перекроет проход судов в ответ на агрессию США и Израиля. В проливе уже был подбит нефтяной танкер Skylight.
Обложка © Х / ZubairAlikhanUN