Нефтяной танкер атакован у берегов Омана, есть погибший

Вблизи побережья атаке подвергся нефтяной танкер, в результате трагедии один из членов экипажа погиб. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Оманский центр морской безопасности.

Танкер подбит вблизи Омана. Видео © Х / ZubairAlikhanUN

Предварительно, удар был нанесён иранским беспилотником по танкеру MKD Fium. В Сети расходится видео пожара на судне. Клубы чёрного дыма поднимаются над палубой. Число пострадавших уточняется.