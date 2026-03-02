Уже 175 школьников и учителей погибли от ударов США и Израиля в Иране
Иранские власти обнародовали новые данные о жертвах среди гражданского населения. На этот раз счёт пошёл по образовательным учреждениям, которые попали под удары. Представитель Министерства образования исламской республики сообщил страшную статистику. По его данным, атаки унесли жизни более полутора сотен человек в школах.
«Число погибших учеников и учителей в недавней войне достигло 175», — приводит слова чиновника иранская гостелерадиокомпания.
Напомним, США и Израиль утром 28 февраля 2026 года начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Президент Масуд Пезешкиан назвал действия Вашингтона и Тель-Авива объявлением войны мусульманам всего мира. Иран пообещал принять масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля покинуть страну в связи с планами усилить атаки. Иранский Красный Полумесяц обнародовал данные о потерях после ударов США и Израиля, сообщив о 555 погибших и разрушениях в 131 районе страны. А МИД России выступил с решительным осуждением авиаударов США и Израиля по Ирану.
