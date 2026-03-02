Уже 175 школьников и учителей погибли от ударов США и Израиля в Иране

Иранские власти обнародовали новые данные о жертвах среди гражданского населения. На этот раз счёт пошёл по образовательным учреждениям, которые попали под удары. Представитель Министерства образования исламской республики сообщил страшную статистику. По его данным, атаки унесли жизни более полутора сотен человек в школах.