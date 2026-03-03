Владимир Путин
Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть до $100 из-за Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на энергоносители на фоне закрытия Ормузского пролива. В своём посте в соцсети X он заявил, что нефть может подорожать до $100 за баррель и выше, а цены на природный газ вырастут вдвое.

«ЕС будет следить за этой ситуацией», — добавил Дмитриев, комментируя последствия возможной блокады ключевого маршрута поставок энергоресурсов.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Как сообщает Maritime News, формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из‑за угроз безопасности.

