Трамп: ВМС США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив, если возникнет необходимость. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», — написал американский лидер.