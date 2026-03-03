Владимир Путин
Трамп: ВМС США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив, если возникнет необходимость. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», — написал американский лидер.

В Госдуме заявили, что перекрытие Ормузского пролива не выгодно экономике России
Заявление стало ответом на угрозы командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахима Джабари, который ранее пообещал сжечь любое судно, пытающееся пройти через пролив. В США при этом опровергли, что Ормузский пролив перекрыт и заминирован.

