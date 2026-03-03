Трамп: ВМС США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы страны готовы в кратчайшие сроки начать сопровождение танкеров через Ормузский пролив, если возникнет необходимость. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
«При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», — написал американский лидер.
Заявление стало ответом на угрозы командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахима Джабари, который ранее пообещал сжечь любое судно, пытающееся пройти через пролив. В США при этом опровергли, что Ормузский пролив перекрыт и заминирован.
