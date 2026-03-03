В США опровергли сообщения о перекрытии и минировании Ормузского пролива Ираном

Слухи о перекрытии Ормузского пролива оказались преждевременными: судоходство продолжается без ограничений. Несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции, признаков минирования или патрулирования пролива пока нет. Об этом 2 марта в социальной сети X сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на данные Центрального командования США (CENTCOM).

По её словам, иранская сторона пока не перекрывает стратегический морской путь, а любые попытки минирования ударили бы прежде всего по самой Исламской Республике и её ключевому торговому партнёру – Китаю.

«Центральное командование США заявляет, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции. Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования», – написала журналистка.

Она также подчеркнула, что около 80% иранской нефти экспортируется именно в Китай, что делает любые ограничения в проливе крайне нежелательными для Тегерана.

Ранее Life.ru писал, что стратегический мост короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией подвергся атаке дрона. Сооружение протяжённостью более 25 километров соединяет ключевые транспортные узлы региона. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.