Дрон атаковал мост короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией

Беспилотник атаковал ключевой мост в Персидском заливе, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию. В результате инцидента сооружение оказалось под ударом, но подробностей о пострадавших или разрушениях пока нет.

Как сообщают иранские агентства Mehr и IRNA, целью атаки стал мост короля Фахда, связывающий город Эль-Хубар в Саудовской Аравии с Бахрейном. Сооружение протяжённостью более 25 километров по сути является стратегическим транспортным узлом и носит имя короля Фахда ибн Абдель Азиза Аль Сауда.

Мост представляет собой четырёхполосную магистраль, по которой ежедневно проходят тысячи автомобилей. Официальных комментариев от властей Бахрейна и Саудовской Аравии пока не поступало.