3 марта, 01:12

При ударе по посольству США в Эр-Рияде никто не пострадал

Обложка © X / Murtaza Ali Shah

Удар беспилотника по посольству США в столице Саудовской Аравии не привёл к жертвам. В момент атаки здание оказалось пустым, а сотрудники не пострадали. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

По её данным, удар был нанесён БПЛА Ирана, однако внутри дипмиссии в Эр-Рияде никого не было.

«Чиновник сообщил Fox, что посольство США в Эр-Рияде было пустым на момент удара БПЛА Ирана, никто не пострадал», – написала она на своей странице в соцсети X.

Речь идёт о здании посольства США в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Официальных заявлений американской стороны о характере повреждений и возможных разрушениях пока не поступало. Обстоятельства атаки и её последствия уточняются.

В США признали жертвы среди военных, участвовавших в операции против Ирана
Ранее Life.ru писал о взрыве на территории американской дипмиссии в Эр-Рияде, после которого вспыхнул пожар. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар мог быть нанесён дроном-камикадзе.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Происшествия
