В США признали жертвы среди военных, участвовавших в операции против Ирана
Трое военных США погибли и пятеро ранены при операции против Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Центральное командование ВС США подтвердило потери в ходе военной миссии против Ирана. По его данным, трое военных погибли, пятеро ранены.
В СЕНТКОМ также добавили, что несколько человек получили лёгкие ранения. Речь идет об осколочных ранениях и сотрясениях, однако точное число пострадавших не разглашается.
Что именно стало причиной такого исхода и какие цели преследовала операция, в командовании пока не уточняют.
На рассвете 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury), в ходе которой в результате удара по Тегерану был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию, к которой были привлечены значительные силы США в регионе, как направленную на уничтожение военного потенциала Ирана и нейтрализацию ядерной угрозы, пригрозив ответным ударом «невиданной силы» в случае эскалации. В ответ Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, что привело к первым потерям среди американских военнослужащих и значительным сбоям в международном авиасообщении на Ближнем Востоке.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.