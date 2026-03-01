В США признали жертвы среди военных, участвовавших в операции против Ирана

В СЕНТКОМ также добавили, что несколько человек получили лёгкие ранения. Речь идет об осколочных ранениях и сотрясениях, однако точное число пострадавших не разглашается.

На рассвете 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury), в ходе которой в результате удара по Тегерану был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию, к которой были привлечены значительные силы США в регионе, как направленную на уничтожение военного потенциала Ирана и нейтрализацию ядерной угрозы, пригрозив ответным ударом «невиданной силы» в случае эскалации. В ответ Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, что привело к первым потерям среди американских военнослужащих и значительным сбоям в международном авиасообщении на Ближнем Востоке.