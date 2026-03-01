Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 15:56

США опровергают попадание иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln

Обложка © Wikipedia

Американские военные официально опровергли информацию о ракетной атаке на свой авианосец, назвав её вымыслом. Об этом они заявили в соцсети Х.

Несколько часов назад в Иране отрапортовали об успешном обстреле корабля USS Abraham Lincoln с применением четырёх баллистических ракет.

«Lincoln не был поражён. Выпущенные ракеты даже не приблизились к кораблю», — сказано в тексте сообщения.

Они также утверждают, что сведения, распространённые Корпусом стражей исламской революции, не соответствуют действительности и являются ложью.

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории Исламской Республики. Под атаку попали цели в различных районах страны, где были поражены ядерные и военные объекты. Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в результате ударов по Исламской Республике удалось нейтрализовать её руководство. Операция продолжает развиваться, стороны обмениваются ударами.

Вероника Бакумченко
