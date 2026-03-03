Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 00:29

Пожар вспыхнул в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва

Обложка © mindtrip.ai

Обложка © mindtrip.ai

На территории посольства США в Эр-Рияде прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва», — передает агентство.

Пожар в дипломатическом квартале в Эр-Рияде. Видео © X / Murtaza Ali Shah

Американская сторона пока не сообщила данные о пострадавших и масштабе разрушений. По данным одного из чиновников, удар был нанесён дроном-камикадзе.

Ракеты США и Израиля ударили по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране
Ракеты США и Израиля ударили по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране

Ранее Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть более десяти стран Ближнего Востока. В список вошла и Саудовская Аравия. Власти объяснили этот призыв серьёзной угрозой для безопасности.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar