Пожар вспыхнул в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва

На территории посольства США в Эр-Рияде прогремел взрыв. После этого начался пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва», — передает агентство.

Пожар в дипломатическом квартале в Эр-Рияде. Видео © X / Murtaza Ali Shah

Американская сторона пока не сообщила данные о пострадавших и масштабе разрушений. По данным одного из чиновников, удар был нанесён дроном-камикадзе.

Ранее Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть более десяти стран Ближнего Востока. В список вошла и Саудовская Аравия. Власти объяснили этот призыв серьёзной угрозой для безопасности.