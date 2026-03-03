Ракеты США и Израиля ударили по зданию гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране

США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Fars. Мощные взрывы раздаются в центральных, восточных и южных районах иранской столицы.

Удары США и Израиля по телерадиокомпании в Тегеране. Видео © X / China pulse

«Несколько минут назад США и Израиль нанесли удар по зданию телерадиокомпании Ирана», — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших пока не поступали. Также одна из ракет прилетела в старое здание парламента страны, на месте сейчас сильный пожар.

Ранее Тегеран перешёл к активной фазе ответных действий. Корпус стражей исламской революции сообщил о серии ударов по военным объектам США в трёх странах региона. Целями атак стали американские базы в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте. Для нанесения ударов применили 26 беспилотных аппаратов и 5 баллистических ракет.