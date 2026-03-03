Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 22:13

Пентагон заявил о ликвидации всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило об уничтожении всего иранского военного флота в Оманском заливе. Сообщение появилось в официальном аккаунте командования в соцсети X. Публикацию сопроводили видеозаписью с ударом по флоту.

Удар США по кораблям Ирана в Оманском заливе. Видео © X / U.S. Central Command

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них их ноль», — утверждает СЕНТКОМ.

В публикации сказано, что иранский режим якобы десятилетиями преследовал и атаковал международные суда в этом регионе. По их словам, такие действия больше не будут продолжаться.

В заявлении командования говорится, что свобода морского судоходства поддерживала экономическое процветание Америки и всего мира более 80 лет. Вооружённые силы США намерены и дальше защищать это право.

Рубио предупредил, что следующая фаза атак США на Иран будет ещё более суровой
Рубио предупредил, что следующая фаза атак США на Иран будет ещё более суровой

Ранее американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в акватории Оманского залива. По данным Пентагона, корабль получил серьёзные повреждения и начал тонуть.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar