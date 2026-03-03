Рубио предупредил, что следующая фаза атак США на Иран будет ещё более суровой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая фаза операций Вашингтона против Ирана станет более жёсткой, чем нынешние удары. По его словам, атаки будут сосредоточены на уничтожении баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов исламской республики.

«Следующая фаза для Ирана будет ещё более суровой, чем сейчас», — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что действия США полностью соответствуют американскому законодательству. Политик заверил, что операция направлена на нейтрализацию угрозы, исходящей от ракетного и морского потенциала Ирана.

Ранее Life.ru писал, что американский президент Дональд Трамп не исключил возможности наземной военной операции на территории Ирана. По его словам, США могут использовать сухопутные силы для полного подавления угрозы.