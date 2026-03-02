Ульянов: Удары США ставят вопрос об их договороспособности по ядерному досье Ирана

Российский дипломат Михаил Ульянов обозначил позицию Москвы на специальном заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Встречу созвали по инициативе РФ после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории. По словам постпреда России при международных организациях в Вене, Вашингтон разрушил переговорный процесс, который уже начал обретать реальные очертания.

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было. Шёл переговорный процесс, причём он начал приобретать какие-то реальные контуры. Это отмечали и оманцы, и генеральный директор МАГАТЭ, с которым я несколько раз общался на прошлой неделе», — заявил постпред РФ при международных организациях в Вене.

Он подчеркнул, что внезапные бомбежки ставят вопрос о договороспособности нынешней американской администрации. По мнению дипломата, теперь к любым заявлениям США по иранской ядерной программе придется относиться с осторожностью.