«Выбиваем из них всё дерьмо»: Трамп пригрозил Ирану по-настоящему «большой» атакой

Президент США Дональд Трамп заявил CNN, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить сильные удары» по Ирану, и пригрозил «большой атакой» в ближайшее время.

«Мы ещё даже не начали наносить им серьёзные удары. Большая атака на Иран состоится в ближайшее время. Мы хотим помочь народу Ирана, но сейчас хотим, чтобы все остались дома», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что США «выбивают всё дерьмо» из Ирана, и конфликт «идёт очень хорошо».