«Выбиваем из них всё дерьмо»: Трамп пригрозил Ирану по-настоящему «большой» атакой
Трамп заявил, что США «ещё даже не начинали» в Иране, и анонсировал серьёзную атаку
Президент США Дональд Трамп заявил CNN, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить сильные удары» по Ирану, и пригрозил «большой атакой» в ближайшее время.
«Мы ещё даже не начали наносить им серьёзные удары. Большая атака на Иран состоится в ближайшее время. Мы хотим помочь народу Ирана, но сейчас хотим, чтобы все остались дома», — заявил глава Белого дома.
Он добавил, что США «выбивают всё дерьмо» из Ирана, и конфликт «идёт очень хорошо».
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его жена и члены семьи, и также ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. 2 марта взаимные удары продолжились. Всё, что известно о конфликте, читайте на Life.ru.
