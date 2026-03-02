Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель

Военная операция Соединённых Штатов в Иране может продлиться не один день. Такое мнение в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это ранний этап [военной] кампании. Она займёт дни, возможно, недели, прежде чем закончится», — сказал он.