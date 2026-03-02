Владимир Путин
2 марта, 15:18

Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Военная операция Соединённых Штатов в Иране может продлиться не один день. Такое мнение в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это ранний этап [военной] кампании. Она займёт дни, возможно, недели, прежде чем закончится», — сказал он.

Шеф Пентагона: США не начинали войну с Ираном, но закончат её
Шеф Пентагона: США не начинали войну с Ираном, но закончат её

Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные иранские города. В результате атаки погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи — в Исламской Республике объявлен траур на 40 дней. Президент Масуд Пезешкиан расценил действия Вашингтона и Тель-Авива как объявление войны всему мусульманскому миру. КСИР анонсировал жёсткий ответ и рекомендовал израильтянам покинуть страну. По данным Иранского Красного Полумесяца, число жертв превысило 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва выступила с решительным осуждением ударов.

