Шеф Пентагона: США не начинали войну с Ираном, но закончат её

Соединённые Штаты не начинали войну с Ираном, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя масштабную военную операцию против Тегерана, начатую в минувшие выходные.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что США будут преследовать любого, кто угрожает американцам, где бы это ни происходило. Он также назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории.

«Мы не начинали эту войну, но при президенте [США Дональде] Трампе мы заканчиваем её. <...> Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы убьём вас», — заявил Хегсет.