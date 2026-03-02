Шеф Пентагона: США не начинали войну с Ираном, но закончат её
Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Соединённые Штаты не начинали войну с Ираном, но при президенте Дональде Трампе намерены её закончить. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя масштабную военную операцию против Тегерана, начатую в минувшие выходные.
Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что США будут преследовать любого, кто угрожает американцам, где бы это ни происходило. Он также назвал операцию «Эпическая ярость» самой сложной и точной в истории.
«Мы не начинали эту войну, но при президенте [США Дональде] Трампе мы заканчиваем её. <...> Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы убьём вас», — заявил Хегсет.
Напомним, утром 28 февраля 2026 года Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные иранские города. В результате атаки погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи — в исламской республике объявлен траур на 40 дней. Президент Масуд Пезешкиан расценил действия Вашингтона и Тель-Авива как объявление войны всему мусульманскому миру. КСИР анонсировал жёсткий ответ и рекомендовал израильтянам покинуть страну. По данным Иранского Красного Полумесяца, число жертв превысило 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва выступила с решительным осуждением ударов.
