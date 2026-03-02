Владимир Путин
США озвучили потери среди своих военных в ходе атак Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы США сообщили о четвёртом погибшем американском военнослужащем в результате ударов Ирана. Эти данные о потерях приводит Центральное командование ВС Америки. Боевые операции продолжаются, личности погибших солдат не разглашаются в течение суток после уведомления их семей.

«По состоянию на 7:30 утра по восточному времени, 2 марта, четверо военнослужащих США были убиты в бою. Четвертый военнослужащий, который был серьёзно ранен во время первых атак Ирана, в конечном итоге скончался от полученных травм», — уточнило Центральное командование США в X.

Трамп: США рассчитывали устранить руководство Ирана за пару недель, но справились за сутки

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил, что операция в Иране может привести к дальнейшим жертвам среди американских военнослужащих. о этого сообщалось, что в результате ударов погибли трое американцев, ещё пятеро получили ранения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

