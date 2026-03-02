Трамп не исключил новых потерь среди военных США в ходе операции в Иране

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что операция в Иране может привести к новым жертвам среди военнослужащих США. Заявление республиканец сделал в интервью Daily Mail.

«Мы ожидаем, что такое может происходить, к сожалению. Это может продолжаться — это может случиться снова», — отметил президент США.

Как сообщали в Центральном командовании ВС США, операция унесла жизни троих американцев, ещё пятеро получили ранения.

Ранее целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. На месте вспыхнул сильный пожар. Кроме того, Тегеран атаковал базу ВМС США в Бахрейне баллистическими ракетами. Об этом сообщило гостелевидение исламской республики. Утверждается, что ракеты достигли своих целей.