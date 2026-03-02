Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 04:51

Трамп посетит церемонию вручения медали — первое мероприятие после атаки на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп впервые примет участие в публичном мероприятии после начала совместной операции Израиля и США против Ирана. Это следует из расписания главы государства.

«11:00 A.M. Президент примет участие в церемонии вручения Почётной медали. Предварительно аккредитованные СМИ», — говорится в заявлении. Мероприятие пройдёт в 19:00 по мск.

AC: США не выдержат затяжную войну с Ираном
AC: США не выдержат затяжную войну с Ираном

А ранее американский журналист заявил, что администрация Белого дома намерена продолжать бомбить Иран, а не вести переговоры с предстоящим правительством. Согласно президенту Дональду Трампу, новое руководство дало понять, что оно не заинтересовано в диалоге. Поэтому операция будет продолжаться в том же темпе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar