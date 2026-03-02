Владимир Путин
2 марта, 04:19

AC: США не выдержат затяжную войну с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Соединённые Штаты не могут долго поддерживать затяжную войну с Ираном без серьёзных потерь. Как утверждает журналист Дэвид Брейди в статье для The Amercian Conservative, любая попытка вторжения быстро разрушит действующую власть в Тегеране, но не остановит партизанское сопротивление. Он сравнивает этот конфликт с затяжной войной в Ираке.

«Тегеран не сможет противостоять Соединённым Штатам в обычном военном конфликте, и режим может пасть. Но это не остановит партизан и не предотвратит гражданскую войну. Американские солдаты будут гибнуть за «свободу иранцев» или «безопасность Израиля» — в зависимости от мотивов конкретного подстрекателя к войне. Если американские войска останутся в Иране, это приведёт к ещё большим жертвам. Это путь, по которому пошёл Ирак», — говорится в статье.

Даже при уступках со стороны преемника аятоллы, направленных на гарантии безопасности Израиля, недовольство эмигрантских сообществ и протестующих внутри страны сохранится. Если США уйдут после свержения власти как в Венесуэле, есть риск начала гражданской войны, которая превратит Иран в нестабильное государство, сравнимое с Ливией.

Кроме того, усиление антиамериканских и антисемитских настроений может спровоцировать рост террористических угроз как в Израиле, так и на территории США. Брейди отмечает, если действующая власть выживет, ожидать добросовестного поведения США на переговорах не приходится.

Главное о ситуации на Ближнем Востоке к этому часу
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что подобрал три кандидатуры на роль лидера Ирана. Рассуждая о смене власти в Иране, хозяин Белого дома провёл параллель с Венесуэлой, назвав захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро «идеальным сценарием». При этом республиканец уклонился от гарантий безопасности иранским сторонникам перемен.

