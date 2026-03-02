AC: США не выдержат затяжную войну с Ираном

Соединённые Штаты не могут долго поддерживать затяжную войну с Ираном без серьёзных потерь. Как утверждает журналист Дэвид Брейди в статье для The Amercian Conservative, любая попытка вторжения быстро разрушит действующую власть в Тегеране, но не остановит партизанское сопротивление. Он сравнивает этот конфликт с затяжной войной в Ираке.

«Тегеран не сможет противостоять Соединённым Штатам в обычном военном конфликте, и режим может пасть. Но это не остановит партизан и не предотвратит гражданскую войну. Американские солдаты будут гибнуть за «свободу иранцев» или «безопасность Израиля» — в зависимости от мотивов конкретного подстрекателя к войне. Если американские войска останутся в Иране, это приведёт к ещё большим жертвам. Это путь, по которому пошёл Ирак», — говорится в статье.

Даже при уступках со стороны преемника аятоллы, направленных на гарантии безопасности Израиля, недовольство эмигрантских сообществ и протестующих внутри страны сохранится. Если США уйдут после свержения власти как в Венесуэле, есть риск начала гражданской войны, которая превратит Иран в нестабильное государство, сравнимое с Ливией.

Кроме того, усиление антиамериканских и антисемитских настроений может спровоцировать рост террористических угроз как в Израиле, так и на территории США. Брейди отмечает, если действующая власть выживет, ожидать добросовестного поведения США на переговорах не приходится.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что подобрал три кандидатуры на роль лидера Ирана. Рассуждая о смене власти в Иране, хозяин Белого дома провёл параллель с Венесуэлой, назвав захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро «идеальным сценарием». При этом республиканец уклонился от гарантий безопасности иранским сторонникам перемен.