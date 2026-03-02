Главное о ситуации на Ближнем Востоке к этому часу

Израильские ВВС нанесли удар по южной окраине Бейрута. ЦАХАЛ заявила о ликвидации ключевого командира «Хезболлы» в Бейруте. В ответ в «Хезболле» сообщили, что атаковали систему ПРО израильской армии, назвав это местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что подобрал трёх потенциальных кандидатов для управления Ираном. Однако имён не назвал.

Три дрона-камикадзе атаковали базу НАТО на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. На месте вспыхнул сильный пожар. Кроме того, Иран атаковал базу ВМС США в Бахрейне баллистическими ракетами.

Жертвами атак со стороны США и Израиля в Иране стали около 170 человек — среди них учащиеся и педагоги, сообщили в иранском Минпросвещения.

Израиль призвал к эвакуации жителей около 50 поселений Ливана. В списке фигурируют Тир, Бинт-Джбейль и Баальбек.