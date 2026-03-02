Израиль призвал к эвакуации жителей около 50 поселений Ливана

Израильская армия выступила со срочным обращением к мирным жителям Ливана. Военные призвали граждан срочно покинуть свои дома в десятках населённых пунктов. Об этом говорится в заявлении Армии Израиля, опубликованном на арабоязычных ресурсах в Х и Telegram.

Предупреждение опубликовано на официальных арабоязычных ресурсах ЦАХАЛ. Оно касается примерно 50 поселений, а также районов крупных городов на юге и востоке страны. В списке фигурируют Тир, Бинт-Джбейль и Баальбек.

В заявлении подчёркивается, что находиться в этих местах опасно для жизни. Людям рекомендуют отойти от деревень на открытую местность, соблюдая дистанцию не менее километра.

Причиной названа близость к формированиям, объектам или технике «Хезболлах». Военные предупреждают, что те, кто остаётся рядом с ними, подвергают себя смертельному риску.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по представителям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в районе Бейрута и на юге Ливана. В южных пригородах Бейрута, оплоте «Хезболлы», прогремели взрывы. По предварительным данным ЦАХАЛ, поражена по крайней мере одна цель. Ливанские и арабские СМИ фиксируют не менее десяти отдельных хлопков.