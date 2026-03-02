Владимир Путин
1 марта, 23:49

Три дрона-камикадзе атаковали базу НАТО на территории аэропорта Багдада

Обложка © X / Globalsurv

В Ираке нанесён удар по объекту Североатлантического альянса. Три дрона-камикадзе атаковали базу Виктория, принадлежащую НАТО, которая расположена на территории аэропорта Багдада. Об этом сообщает агентство Naa.

Подробности инцидента пока не раскрываются. Неизвестно, сработала ли система ПВО, и есть ли пострадавшие или разрушения. Также нет информации о том, кто стоит за атакой. База Виктория используется силами НАТО для поддержки иракских сил безопасности и борьбы с террористическими группировками.

Ранее были обнародованы кадры разрушений на американской авиабазе в Эрбиле (Ирак), возникших в результате иранского удара. Беспилотники били по складам с горючим и боеприпасами. В результате удара вспыхнул мощный пожар, сопровождавшийся многочисленными вторичными детонациями боеприпасов. Стратегическое значение авиабазы Харир обусловлено её ролью в операциях США на Ближнем Востоке. Объект служит главным логистическим центром, обеспечивающим действия как американских, так и израильских военных.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
