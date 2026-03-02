DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своём обращении к народу пытался разъяснить гражданам решение правительства разрешить Соединённым Штатам использовать британские военные базы для военных действий против Ирана. Как пишет Daily Mail, он был настолько чопорным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль.

«Учитывая реальную перспективу смены режима в Тегеране, было крайне важно, чтобы западные державы выступили с чётким заявлением. Однако, несмотря на то, что было очевидно, что удары не за горами, Кир так и не смог чётко обозначить свою позицию. Зачитывая своё заявление по бумажке, он больше походил не на лидера влиятельной страны, а на комментатора событий, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни к нашему месту в мире», — подмечает издание.

DM также добавило, что глава Минобороны королевства Джон Хили уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке действий США, что усилило впечатление неопределённости на Даунинг-стрит.

Замедленная реакция и осторожность Стармера на фоне поддержки ударов со стороны Канады и Австралии создают впечатление нерешительности и попытки угодить всем одновременно. Выступление подчеркнуло разрыв между официальным решением и восприятием Великобритании как игрока на мировой арене.

Напомним, Кир Стармер в своём видеообращении заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.