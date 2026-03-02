Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 17:10

США впервые применили новую ракету PrSM при атаке на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Вооружённые силы США впервые применили в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) во время ударов по Ирану. Об этом сообщает портал The War Zone (TWZ).

Эксперты опознали новую боеголовку в видеоматериалах, опубликованных Центральным командованием ВС США. На кадрах виден запуск ракеты с установки HIMARS по целям на иранской территории. По данным американских военных, PrSM способна поражать объекты на расстоянии свыше 500 километров.

Медведев: США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, которых лишают корыта
Медведев: США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, которых лишают корыта

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за один день.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar