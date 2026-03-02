США впервые применили новую ракету PrSM при атаке на Иран

Вооружённые силы США впервые применили в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) во время ударов по Ирану. Об этом сообщает портал The War Zone (TWZ).

Эксперты опознали новую боеголовку в видеоматериалах, опубликованных Центральным командованием ВС США. На кадрах виден запуск ракеты с установки HIMARS по целям на иранской территории. По данным американских военных, PrSM способна поражать объекты на расстоянии свыше 500 километров.