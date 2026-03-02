США впервые применили новую ракету PrSM при атаке на Иран
Вооружённые силы США впервые применили в боевых условиях новую ракету PrSM (Precision Strike Missile) во время ударов по Ирану. Об этом сообщает портал The War Zone (TWZ).
Эксперты опознали новую боеголовку в видеоматериалах, опубликованных Центральным командованием ВС США. На кадрах виден запуск ракеты с установки HIMARS по целям на иранской территории. По данным американских военных, PrSM способна поражать объекты на расстоянии свыше 500 километров.
Ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за один день.
