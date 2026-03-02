Медведев: США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, которых лишают корыта

Американские власти и их союзники устроили очередную эскалацию на Ближнем Востоке и напали на Иран, пытаясь сохранить своё доминирование и не желая расставаться с «корытом», напоминая прожорливых свиней. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом», — сказал он, комментируя атаки Израиля и США на Иран.