Медведев: США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, которых лишают корыта
Обложка © Life.ru
Американские власти и их союзники устроили очередную эскалацию на Ближнем Востоке и напали на Иран, пытаясь сохранить своё доминирование и не желая расставаться с «корытом», напоминая прожорливых свиней. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом», — сказал он, комментируя атаки Израиля и США на Иран.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его жена и члены семьи, и также ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам CNN, что Вашингтон «ещё даже не начал наносить сильные удары» по Ирану, и пригрозил «большой атакой» в ближайшее время.
