Трамп не исключил, что США могут начать наземную войну с Ираном

США могут начать наземную военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю», — сказал глава Штатов.