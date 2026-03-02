Трамп не исключил, что США могут начать наземную войну с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanlens
США могут начать наземную военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю», — сказал глава Штатов.
Ранее Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. А ещё он сказал, что США рассчитывали уничтожить иранскую верхушку за несколько недель, тогда как на это потребовался всего день.
