2 марта, 16:11

Трамп не исключил, что США могут начать наземную войну с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanlens

США могут начать наземную военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю», сказал глава Штатов.

«Выбиваем из них всё дерьмо»: Трамп пригрозил Ирану по-настоящему «большой» атакой

Ранее Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. А ещё он сказал, что США рассчитывали уничтожить иранскую верхушку за несколько недель, тогда как на это потребовался всего день.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

