В МИД РФ допустили замедление переговоров по Украине из-за нападения на Иран
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может замедлить переговорный процесс по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же люди участвуют в организации диалога, и теперь их внимание переключилось на новый конфликт.
«Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договорённости», — заявил дипломат в беседе с «Известиями».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле и цели США в ряде стран региона. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные фигуры. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
