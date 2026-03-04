В МИД РФ допустили замедление переговоров по Украине из-за нападения на Иран

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может замедлить переговорный процесс по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же люди участвуют в организации диалога, и теперь их внимание переключилось на новый конфликт.