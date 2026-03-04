Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 00:38

В МИД РФ допустили замедление переговоров по Украине из-за нападения на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /saeediex

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может замедлить переговорный процесс по Украине. По его словам, ключевую роль играет вовлечённость США: одни и те же люди участвуют в организации диалога, и теперь их внимание переключилось на новый конфликт.

«Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договорённости», — заявил дипломат в беседе с «Известиями».

В Минобороны Ирана заявили, что США и Израиль скоро прекратят войну

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле и цели США в ряде стран региона. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные фигуры. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

