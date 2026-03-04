Трамп назвал худший сценарий для Ирана

Худшим вариантом для Ирана станет смена руководства с сохранением внешнеполитического курса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Хозяин Овального кабинета опасается, что через пять лет может выясниться, что новый лидер «ничем не лучше» прежнего. При этом он не смог сказать, кто из иранских политиков был бы ему удобен в качестве главы страны.

«Большинство людей, о ком мы думали, уже мертвы», — ответил президент.

Глава Белого дома также заявил, что не сомневался в намерениях Тегерана напасть, поэтому убедил Израиль нанести удар.

«Если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это», — утверждает американский лидер.

Ранее иранский историк заявил, что столкновение с США может привести к распаду Ирана и концу цивилизации как исторического проекта. Он добавил, что Тегеран начал готовиться к войне с Израилем и Штатами ещё со времён боевых действий в июне прошлого года.