Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 06:12

Трамп назвал худший сценарий для Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Худшим вариантом для Ирана станет смена руководства с сохранением внешнеполитического курса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Хозяин Овального кабинета опасается, что через пять лет может выясниться, что новый лидер «ничем не лучше» прежнего. При этом он не смог сказать, кто из иранских политиков был бы ему удобен в качестве главы страны.

«Большинство людей, о ком мы думали, уже мертвы», — ответил президент.

Глава Белого дома также заявил, что не сомневался в намерениях Тегерана напасть, поэтому убедил Израиль нанести удар.

«Если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это», — утверждает американский лидер.

Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана
Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана

Ранее иранский историк заявил, что столкновение с США может привести к распаду Ирана и концу цивилизации как исторического проекта. Он добавил, что Тегеран начал готовиться к войне с Израилем и Штатами ещё со времён боевых действий в июне прошлого года.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar