Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана
Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции в ходе визита в Австралию.
«Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт — ещё один пример провала международного порядка», — сказал Карни в ответ на вопрос журналистов.
Он также отметил, что США и Израиль действовали без консультаций с союзниками. Поддержку атак канадский премьер объяснил несогласием с ядерной программой Ирана и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.
Напомним, что почти все страны НАТО вдруг позабыли о международном праве, чтобы поддержать бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Лишь одна европейская сторона отказалась одобрить эскалацию на Ближнем Востоке и запретила Вашингтону использовать свои военные базы для нанесения ударов. Теперь президент Штатов Дональд Трамп угрожает разорвать торговые отношения с этим государством.
