Регион
4 марта, 05:32

Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции в ходе визита в Австралию.

«Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт — ещё один пример провала международного порядка», — сказал Карни в ответ на вопрос журналистов.

Он также отметил, что США и Израиль действовали без консультаций с союзниками. Поддержку атак канадский премьер объяснил несогласием с ядерной программой Ирана и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.

Зеленский поддержал удары США и Израиля по Ирану

Напомним, что почти все страны НАТО вдруг позабыли о международном праве, чтобы поддержать бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Лишь одна европейская сторона отказалась одобрить эскалацию на Ближнем Востоке и запретила Вашингтону использовать свои военные базы для нанесения ударов. Теперь президент Штатов Дональд Трамп угрожает разорвать торговые отношения с этим государством.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

