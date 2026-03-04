Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана

Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции в ходе визита в Австралию.

«Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт — ещё один пример провала международного порядка», — сказал Карни в ответ на вопрос журналистов.

Он также отметил, что США и Израиль действовали без консультаций с союзниками. Поддержку атак канадский премьер объяснил несогласием с ядерной программой Ирана и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.