Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для ударов по Ирану

Мадрид отказался поддерживать военную операцию против Тегерана и потребовал от Вашингтона убрать технику со своей территории. Испания таким образом дистанцировалась не только от США, но и от ряда союзников по Евросоюзу. Об этом сообщает El Pais.

Запрет касается использования американскими военными баз для атак на Исламскую Республику. Из-за этого Пентагону пришлось вывести с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера и базы Рота дюжину самолётов-заправщиков KC-135, которые обеспечивали дозаправку бомбардировщиков.

«Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения. У Испании очень чёткая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — поснил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

При этом Альбарес осудил «абсолютно неоправданные», по его версии, нападения Ирана на страны Персидского залива и на Кипр. Члену ЕС, который сейчас председательствует в союзе, Мадрид выразил «полную поддержку и солидарность».