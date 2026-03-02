Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для ударов по Ирану
Мадрид отказался поддерживать военную операцию против Тегерана и потребовал от Вашингтона убрать технику со своей территории. Испания таким образом дистанцировалась не только от США, но и от ряда союзников по Евросоюзу. Об этом сообщает El Pais.
Запрет касается использования американскими военными баз для атак на Исламскую Республику. Из-за этого Пентагону пришлось вывести с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера и базы Рота дюжину самолётов-заправщиков KC-135, которые обеспечивали дозаправку бомбардировщиков.
«Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения. У Испании очень чёткая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — поснил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
При этом Альбарес осудил «абсолютно неоправданные», по его версии, нападения Ирана на страны Персидского залива и на Кипр. Члену ЕС, который сейчас председательствует в союзе, Мадрид выразил «полную поддержку и солидарность».
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран. В результате бомбардировок погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его жена, члены семьи, а также ряд высокопоставленных чиновников. Тегеран в ответ нанёс удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Лидер французской партии «Патриоты» раскритиковал совместное заявление Великобритании, Франции и Германии по Ирану, обвинив европейские державы в готовности втянуть континент в новый военный конфликт. Всю актуальную информацию о конфликте читайте на Life.ru.
