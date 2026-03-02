Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:24

Лондон, Париж и Берлин осудили за желание увязнуть в «‎превентивной войне» с Ираном

Обложка © X / IsaiahAscher

Обложка © X / IsaiahAscher

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление Великобритании, Франции и Германии по Ирану. По его словам, европейские державы готовы втянуть континент в ещё один военный конфликт.

«Вот и все, они хотят увязнуть в этой «превентивной войне»: это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей!» — написал политик в соцсети X.

Три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся
Три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США и Израиль должны были предварительно обсудить свои планы по военной операции против Ирана на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. По его словам, это придало бы их действиям необходимую легитимность. Тем не менее лидеры трёх государств готовы нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы сорвать возможные запуски ракет и дронов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar