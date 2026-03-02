Лондон, Париж и Берлин осудили за желание увязнуть в «‎превентивной войне» с Ираном

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление Великобритании, Франции и Германии по Ирану. По его словам, европейские державы готовы втянуть континент в ещё один военный конфликт.

«Вот и все, они хотят увязнуть в этой «превентивной войне»: это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей!» — написал политик в соцсети X.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США и Израиль должны были предварительно обсудить свои планы по военной операции против Ирана на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. По его словам, это придало бы их действиям необходимую легитимность. Тем не менее лидеры трёх государств готовы нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы сорвать возможные запуски ракет и дронов.