Франция поставила под сомнение легитимность атаки США на Иран без согласия Совбеза ООН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США и Израиль должны были предварительно обсудить свои планы по военной операции против Ирана на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. По его словам, это придало бы их действиям необходимую легитимность.

«Одностороннее решение Израиля и США о вмешательстве заслуживало обсуждения в коллективных органах, предусмотренных для этой цели. Таким образом, каждый мог бы взять на себя свою долю ответственности, поскольку только после обсуждения в Совбезе применение силы может приобрести необходимую легитимность», — заявил Барро на пресс-конференции в Париже.

Тем не менее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Лидеры трёх государств заявили о готовности нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы сорвать возможные запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что речь идёт о «соразмерных оборонительных мерах», которые будут скоординированы с США и региональными союзниками.