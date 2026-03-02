Умерла супруга аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, сообщает агентство Sabereen News. При этом сегодня также состоялось прощание с самим духовным лидером Ирана.

Жена аятоллы впала в кому в результате ударов Израиля и США по исламской республике и погибла от полученных ранений.