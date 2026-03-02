Владимир Путин
Умерла супруга аятоллы Али Хаменеи

Обложка © ТАСС / Zuma

Умерла супруга аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, сообщает агентство Sabereen News. При этом сегодня также состоялось прощание с самим духовным лидером Ирана.

Жена аятоллы впала в кому в результате ударов Израиля и США по исламской республике и погибла от полученных ранений.

Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. 2 марта взаимные удары продолжились.

    avatar