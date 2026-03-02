Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

2 марта, 12:40

Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Прямое попадание по местонахождению верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало возможным благодаря предателям в его ближайшем окружении, уверен подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. По его словам, без внутренней агентуры израильские и американские спецслужбы не смогли бы получить столь точные координаты.

«Конечно, кто-то работает и на израильские, и на американские спецслужбы, в противном случае не было бы столь точного целеуказания», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Он предположил, что Хаменеи к моменту гибели не прятался, сознательно оставался на рабочем месте, следуя собственному завету — уйти, не скрываясь. Кроме того, собеседник издания обратил внимание на внутренние этнические проблемы Ирана: через уязвимые точки в страну проникают диверсионные группы и контрабандисты.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

