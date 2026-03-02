Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ

Прямое попадание по местонахождению верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало возможным благодаря предателям в его ближайшем окружении, уверен подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. По его словам, без внутренней агентуры израильские и американские спецслужбы не смогли бы получить столь точные координаты.

«Конечно, кто-то работает и на израильские, и на американские спецслужбы, в противном случае не было бы столь точного целеуказания», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Он предположил, что Хаменеи к моменту гибели не прятался, сознательно оставался на рабочем месте, следуя собственному завету — уйти, не скрываясь. Кроме того, собеседник издания обратил внимание на внутренние этнические проблемы Ирана: через уязвимые точки в страну проникают диверсионные группы и контрабандисты.