Иран может устранить Нетаньяху в качестве мести за убийство Хаменеи, считает политолог

После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи страна может перейти к новому уровню противостояния с США и Израилем, полагает политолог Александр Перенджиев. Он допустил, что ИРИ при поддержке «Хезболлы» попытается физически устранить премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Эксперт также не исключил серьёзных диверсий и терактов на территории США. «Хезболла», несмотря на ослабление, сохраняет боевой потенциал и при поддержке шиитов способна усилить действия. США и Израилю будет крайне сложно завершить конфликт — после убийства Хаменеи противостояние вышло на новый уровень.

«Израиль и США открыли так называемый ящик Пандоры, который закрыть будет очень сложно. Именно из-за того, что они убили верховного лидера аятоллу Хаменеи», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.