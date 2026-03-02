Иран может устранить Нетаньяху в качестве мести за убийство Хаменеи, считает политолог
Обложка © ТАСС / Ariel Schalit / АР
После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи страна может перейти к новому уровню противостояния с США и Израилем, полагает политолог Александр Перенджиев. Он допустил, что ИРИ при поддержке «Хезболлы» попытается физически устранить премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Эксперт также не исключил серьёзных диверсий и терактов на территории США. «Хезболла», несмотря на ослабление, сохраняет боевой потенциал и при поддержке шиитов способна усилить действия. США и Израилю будет крайне сложно завершить конфликт — после убийства Хаменеи противостояние вышло на новый уровень.
«Израиль и США открыли так называемый ящик Пандоры, который закрыть будет очень сложно. Именно из-за того, что они убили верховного лидера аятоллу Хаменеи», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
