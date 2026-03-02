Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:42

Иран может устранить Нетаньяху в качестве мести за убийство Хаменеи, считает политолог

Обложка © ТАСС / Ariel Schalit / АР

Обложка © ТАСС / Ariel Schalit / АР

После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи страна может перейти к новому уровню противостояния с США и Израилем, полагает политолог Александр Перенджиев. Он допустил, что ИРИ при поддержке «Хезболлы» попытается физически устранить премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Иран нанёс удары по офису Нетаньяху
Иран нанёс удары по офису Нетаньяху

Эксперт также не исключил серьёзных диверсий и терактов на территории США. «Хезболла», несмотря на ослабление, сохраняет боевой потенциал и при поддержке шиитов способна усилить действия. США и Израилю будет крайне сложно завершить конфликт — после убийства Хаменеи противостояние вышло на новый уровень.

«Израиль и США открыли так называемый ящик Пандоры, который закрыть будет очень сложно. Именно из-за того, что они убили верховного лидера аятоллу Хаменеи», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США
Трамп объявил о трёх кандидатах на пост нового руководства Ирана после удара США

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar