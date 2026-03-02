Иран нанёс удары по офису Нетаньяху
Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР
Иран нанёс удары по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС страны, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). Судьба высокопоставленных израильских чиновников остается неизвестной.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Утром 2 марта Иран начал наносить ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Восточному Иерусалиму.
