Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:08

Иран нанёс удары по офису Нетаньяху

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Иран нанёс удары по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС страны, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). Судьба высокопоставленных израильских чиновников остается неизвестной.

Трамп обвинил Иран в двух покушениях и похвастался, что «‎достал» Хаменеи первым
Трамп обвинил Иран в двух покушениях и похвастался, что «‎достал» Хаменеи первым

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Утром 2 марта Иран начал наносить ракетные удары по Тель-Авиву, Хайфе и Восточному Иерусалиму.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Биньямин Нетаньяху
  • Иран
  • Израиль
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar