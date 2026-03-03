Трамп решил отречься от союзника по НАТО, не поддержавшего удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией. Причиной стал отказ Мадрида повысить военные расходы до 5% от ВВП, о чём американский лидер сообщил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

По словам Трампа, Испания оказалась единственной страной НАТО, не согласившейся на увеличение оборонного бюджета до требуемого уровня. Он подчеркнул, что у испанского народа «великие люди», но отсутствует «великое руководство».

«Они хотели оставить всё на уровне 2%, и они не платят эти 2%, поэтому мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — заявил американский президент.

Вполне возможно, что дело не в только в расходах на содержание НАТО в отношении испанского руководства к развязанной американцами и израильтянами войне в Иране. Так, Мадрид оказался единственной столицей в НАТО, открыто выступившей против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер Педро Санчес подверг критике несогласованные с союзниками действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув, что силовое решение не принесёт региону стабильности. Мадрид не только осудил удары по Ирану, но и потребовал от Вашингтона убрать военную технику с испанской территории, тем самым дистанцировавшись и от части европейских союзников. Запрет коснулся использования американскими военными баз для атак на Исламскую Республику. Из-за этого решения Пентагону пришлось вывести с авиабаз Морон-де-ла-Фронтера и Рота дюжину самолётов-заправщиков KC-135, обеспечивавших дозаправку бомбардировщиков.