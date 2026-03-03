Трамп заявил, что «слишком поздно» разговаривать с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для любых переговоров уже «слишком поздно». Так он прокомментировал возможность сторон конфликта перейти к дипломатическим контактам.

«Их противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства больше нет. Они хотят разговаривать. Я сказал: «Слишком поздно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.