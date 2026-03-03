Трамп заявил, что «слишком поздно» разговаривать с Ираном
Обложка © ТАСС / АР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для любых переговоров уже «слишком поздно». Так он прокомментировал возможность сторон конфликта перейти к дипломатическим контактам.
«Их противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства больше нет. Они хотят разговаривать. Я сказал: «Слишком поздно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит в своей резиденции. При этом американские ракеты летят по мирным иранским городам, попадая в жилые кварталы и школы. Количество жертв ударов по Ирану возросло до 787 человек. Такую печальную статистику приводит Иранское общество Красного Полумесяца.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.