3 марта, 13:14

Трамп заявил, что «слишком поздно» разговаривать с Ираном

Обложка © ТАСС / АР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для любых переговоров уже «слишком поздно». Так он прокомментировал возможность сторон конфликта перейти к дипломатическим контактам.

«Их противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства больше нет. Они хотят разговаривать. Я сказал: «Слишком поздно!» написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит в своей резиденции. При этом американские ракеты летят по мирным иранским городам, попадая в жилые кварталы и школы. Количество жертв ударов по Ирану возросло до 787 человек. Такую печальную статистику приводит Иранское общество Красного Полумесяца.

