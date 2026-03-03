Число погибших от ударов в Иране достигло 787
Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА
Количество жертв американо-израильских ударов по Ирану возросло до 787 человек. Печальную статистику ведёт Иранское общество Красного Полумесяца.
«Согласно отчётам оперативных групп, к сожалению, на данный момент 787 наших соотечественников погибли в результате этих атак. Продолжаются поисковые работы, разбор завалов, транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что зафиксировано около 1 039 ударов по 153 районам республики, повреждено минимум 504 объекта.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит в своей резиденции. МИД РФ резко осудил действия США и Израиля. Ночью израильские спецподразделения провели наземный рейд в Иране.
