Регион
3 марта, 12:06

Число погибших от ударов в Иране достигло 787

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Количество жертв американо-израильских ударов по Ирану возросло до 787 человек. Печальную статистику ведёт Иранское общество Красного Полумесяца.

«Согласно отчётам оперативных групп, к сожалению, на данный момент 787 наших соотечественников погибли в результате этих атак. Продолжаются поисковые работы, разбор завалов, транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано около 1 039 ударов по 153 районам республики, повреждено минимум 504 объекта.

Белый дом выложил «‎весёлый» ролик с убийством людей в Иране под песню Macarena

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, верховный лидер аятолла Али Хаменеи был убит в своей резиденции. МИД РФ резко осудил действия США и Израиля. Ночью израильские спецподразделения провели наземный рейд в Иране.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

