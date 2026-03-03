Белый дом выложил «‎весёлый» ролик с убийством людей в Иране под песню Macarena

Белый дом выложил в TikTok видео с ударами по Ирану, которые унесли сотни жизней гражданских, под задорную песню Macarena. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Ролик Белого дома с бомбардировкой Ирана. Видео © TikTok / The White House

В нарезку попали кадры авиаударов, а также моменты с военными. Пользователи разделились во мнениях: одни сочли видео циничным и неуместным, другие — «весёлым».