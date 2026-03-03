Владимир Путин
Белый дом выложил «‎весёлый» ролик с убийством людей в Иране под песню Macarena

Обложка © TikTok / The White House

Белый дом выложил в TikTok видео с ударами по Ирану, которые унесли сотни жизней гражданских, под задорную песню Macarena. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Ролик Белого дома с бомбардировкой Ирана. Видео © TikTok / The White House

В нарезку попали кадры авиаударов, а также моменты с военными. Пользователи разделились во мнениях: одни сочли видео циничным и неуместным, другие — «весёлым».

Уже 175 школьников и учителей погибли от ударов США и Израиля в Иране

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур. Красный Полумесяц сообщил о 555 погибших и разрушениях в 131 районе страны. А МИД России выступил с решительным осуждением авиаударов США и Израиля. А Марию Захарову привело в ужас, что фон дер Ляйен увидела «новую надежду» в убитых детях Ирана.

