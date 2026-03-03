США рискуют развязать «кровавую баню» далеко за пределами Ирана, предупредил востоковед

Иран с 1979 года не подчиняется Западу и обладает огромными энергоресурсами, что США воспринимают как потерю «жирного куска», рассказал востоковед Фархад Ибрагимов. По его словам, убийство аятоллы Хаменеи не поможет американцам добиться превосходства на Ближнем Востоке.

На место убитого придёт более радикальный лидер, главной целью которого будет «превратить это всё в кровавую баню». Шиитский мир уже призывает к отмщению. Иран будет и дальше отвечать ударами по военным базам США в регионе — от ОАЭ до Ирака — и продолжит блокировать Ормузский пролив.

Ответные меры Ирана ударят по западной экономике. В итоге ситуация выйдет за пределы ИРИ, затронув территории от Египта до Пакистана, и через два-три года может вылиться в масштабное кровопролитие.

«Грядёт очень большая катастрофа, если в ближайшую неделю всё это не остановить и не прекратить», — подчеркнул политолог в интервью телеканалу «Звезда».

Примечательно, что Дональд Трамп уже заявил о готовности к вечной войне. По его словам, запасы боеприпасов США достигли беспрецедентного объёма и качества, а часть высокотехнологичного вооружения уже размещена за рубежом и предназначена для нужд Америки.