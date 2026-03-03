Трамп заявил о готовности к вечной войне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
США готовы «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов, написал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, запасы боеприпасов США достигли беспрецедентного объёма и качества, а часть высокотехнологичного вооружения уже размещена за рубежом и предназначена для нужд Америки.
«Войны могут вестись «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы. Соединённые Штаты готовы к победе и готовы побеждать по-крупному!» — заявил хозяин Белого дома.
Трамп также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, «бесплатно» отправил Киеву сотни миллиардов долларов и современное оружие, не позаботившись о его восполнении. Президент подчеркнул, что в свой первый срок он «восстановил армию» и продолжает эту линию.
Ранее два беспилотника атаковали посольство США в Эр-Рияде. По предварительным данным, зданию нанесён незначительный ущерб, на территории возник небольшой пожар. До этого Центральное командование ВС США сообщило, что число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке увеличилось до шести человек.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.