Трамп назвал угрозу атак на объекты США частью войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не тревожит угроза атак на американские объекты, включая территорию Соединённых Штатов. Он считает подобное неотъемлемой частью военных действий.

«Это часть войны, нравится это людям или нет, так оно и есть», — заявил он телеканалу NewsNation.

При этом на вопрос об атаке на посольство и гибель американских военных Трамп заверил, что США ответят на эти действия, а как именно — «вы скоро узнаете».