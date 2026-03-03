Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие три года назад

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран мог бы обладать ядерным оружием уже три года назад, если бы США не вышли из международной сделки по Тегерану. Глава Белого дома вновь раскритиковал соглашение, подписанное при Бараке Обаме, назвав его «ужасным» и «самым опасным», в которое когда-либо вступали Штаты.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что разрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был необходим для предотвращения ядерной угрозы. По его словам, если бы сделка продолжала действовать, Иран уже три года назад мог бы иметь атомное оружие. Президент США заявил, что именно этот шаг позволил сохранить контроль над программой Тегерана и не допустить распространения ядерного оружия.

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку, у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», – написал Трамп.

Республиканец добавил, что считает СВПД самой опасной сделкой в истории США и подчеркнул необходимость сохранять жёсткую позицию по Тегерану.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил о следующей фазе ударов по Ирану, которая будет ещё более жёсткой. По его словам, удары будут направлены на баллистические ракеты малой дальности и военно-морские объекты Исламской Республики. Политик заверил, что действия США законны и направлены на нейтрализацию угрозы, исходящей от ракетного и морского потенциала Ирана.