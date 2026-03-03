Владимир Путин
2 марта, 21:36

Пентагон сообщил о шести погибших военных на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке достигло шести человек. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

«По состоянию на 16:00 2 марта [00:00 мск 3 марта] шесть военнослужащих США погибли в ходе боевых действий»,говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Военные обнаружили останки двух солдат, которых ранее считали пропавшими без вести. Их нашли на объекте после первых иранских ударов в регионе.

Командование уточнило, что личности погибших не называют до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников.

Иран пригрозил сжигать любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника по отелю в Бахрейне погибли два сотрудника Пентагона. Название гостиницы и имена погибших также не раскрыли.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

